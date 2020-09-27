«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 2.38.
«Судя по высказываниям, в начале нынешнего сезона команда Гвардиолы настроена только на победу в АПЛ. 18-очковое отставание от “Ливерпуля” больно ударило по самолюбию хозяев в прошлом году. Однако сделать им это очень и очень непросто, что подтвердил матч “Манчестер Сити” с “Вулверхэмптоном”.
Да, “Манчестер Сити” выиграл со счетом 3:1, но явно испытывал некомфортные периоды в том матче, когда “волки”, проигрывая 0:2, едва не совершили камбэк, как в прошлом сезоне.
При всем уважении к футболистам “Лестера”, которые, кстати, выбили шесть очков из шести, выиграв и в первом, и во втором турах, шансов у них мало. Уважаю и менеджера, и игроков, но не вижу возможностей у “Лестера” противостоять “Манчестер Сити”. Не производит “Лестер” такого целостного и яркого впечатления. У “Сити”, играющего дома, больше шансов на победу. Ставлю на победу “горожан” с форой (-2)».
- 27 сентября 2020
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:45