«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 2.38.

«Судя по высказываниям, в начале нынешнего сезона команда Гвардиолы настроена только на победу в АПЛ. 18-очковое отставание от “Ливерпуля” больно ударило по самолюбию хозяев в прошлом году. Однако сделать им это очень и очень непросто, что подтвердил матч “Манчестер Сити” с “Вулверхэмптоном”.



Да, “Манчестер Сити” выиграл со счетом 3:1, но явно испытывал некомфортные периоды в том матче, когда “волки”, проигрывая 0:2, едва не совершили камбэк, как в прошлом сезоне.



При всем уважении к футболистам “Лестера”, которые, кстати, выбили шесть очков из шести, выиграв и в первом, и во втором турах, шансов у них мало. Уважаю и менеджера, и игроков, но не вижу возможностей у “Лестера” противостоять “Манчестер Сити”. Не производит “Лестер” такого целостного и яркого впечатления. У “Сити”, играющего дома, больше шансов на победу. Ставлю на победу “горожан” с форой (-2)».