ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Отара Кушанашвили на матч 9-го тура чемпионата России

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 2.19.

«Не имею ничего против Николича, но он не на своем месте. Это было видно сразу, как только он в первый раз блеснул лысиной, появившись в поддельном костюме перед болельщиками, которые требовали уважение к Сёмину. Этот человек не будет здесь долго. Но ничего не имею против Кикнадзе, так как его дочь Алёна работает со мной на телеканале. Не могу против нее ничего плохого иметь. Но ЦСКА безоговорочно обыграет “Локомотив”. Хотите мне сделать больно? Сравните меня с Васильковым или лишите меня звания учителя всех стилистов, которые сейчас работают на “Матч ТВ”.



ЦСКА обыграет “Локомотив” с большим преимуществом. С каким упоением я это повторяю! Больше в “Локо” не осталось грузинов. Был один, но и его отдали в Волгоград. Теперь у меня нет и моральной ответственности. Ничто меня не сдерживает, чтобы я был настроен против нее. ЦСКА победит сверхубедительно.



Ставлю на чистую победу ЦСКА».