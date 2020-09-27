«Рома» — «Ювентус»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 2-го тура чемпионата Италии

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Ювентус».

Ставка: гол Джеко за 2.40.

«Я думаю, вы знаете предысторию. “Рома” лишилась одного очка после первого тура, хоть и сыграла вничью. Там была проблема с заявкой, пэтому получила техническое поражение со счётом 0:3. Я думаю, что именно это добавит команде хозяев мотивации, ведь они опозорились, в административном смысле, и теперь им нужно реабилитироваться.



Я дам вам один прогноз более-менее рациональный и подходящий для ставок, а второй будет мой собственный, куда более рискованный. Для вас — тотал будет меньше 2.5 гола. Во-первых, “Рома” будет играть в более оборонительный футбол, в то время как “Ювентус” только строится. Ещё не все игроки впитали идеи Пирло. Поэтому я не вижу эту игру результативной. Особенно в Риме, куда “Юве” приедет в гости. А если говорить о менее рациональных вещах, то вы знаете, что я люблю делать ставки на индивидуальные тоталы.



И мне очень нравится история с Эдином Джеко, который уже попрощался с командой, где был звездой, и готов был отправиться в Турин, но не сложилось. А всё потому, что там была завязка на Милике, который должен был перейти из “Наполи” в “Рому”, но там с ним плохо расстаются. В общем, оба перехода сорвались.



Я думаю, это ударило по настроению Джеко, что придаст ему дополнительную мотивацию, так как в этом матче он играет не за “Ювентус”, а за “Рому”. Я думаю, Джеко забьёт. Тем более, я вижу слабое место в обороне “старой синьоры”, и это Данило. Джеко отлично чувствует уязвимость соперника и обязательно забьёт — со стандарта, с игры, с углового».