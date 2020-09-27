«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Вильярреала» с форой (+1.5) за 1.62.

«Судить “Барселону” по товарищеским играм вообще неправильная стратегия. Непонятно, как “Барса” будет выглядеть на футбольном поле. Сейчас команду раздирают политические скандалы, которые отражаются и на футбольной части — конфликт с Месси, уход Видаля и Суареса. Но изменения мы сможем увидеть только тогда, когда “Барселона” будет в соревновательном ритме. Куман — сторонник схемы 4-3-3. Уже сейчас можно предположить, как изменится “Барса”, но это только на бумаге. Наверное, изменится роль Антуана Гризманна. Ему эта перестройка должна пойти на пользу, ведь ему будет отводиться больше времени. Но всё это предположения, а как на самом деле будут выглядеть каталонцы, можно только догадываться.



У “Вильярреала” совсем другая история. Он сейчас меняется на наших с вами глазах. У него формируется довольно сильная группа игроков в разных линиях. В середине поля всего два изменения, но это игроки, которые уже давно знают друг друга — Парехо и Коклен пришли из “Валенсии”. В атаке и так был порядок, а сейчас к нему прибавляется пара ярких исполнителей, в числе которых молодой Кубо. Правда, начало для “Вильярреала” получилось разным.



Команда выиграла один матч из двух, но в обоих пропустила, что напрягает. Впрочем, для такой опытной команды, как “Вильярреал”, выезд в “Барселону” должен мотивировать сам по себе. Поэтому они постараются сыграть очень надёжно. Тем более с учётом того, что пока что сама “Барселона” не может представить, в какой футбол она будет играть. Это неплохой шанс для гостей зацепить хоть что-то.



Я предложу вариант с форой — Ф2 (+1.5). Мне кажется, “Барселона” сейчас предстаёт не в лучшем свете, а значит это неплохой шанс для “Вильярреала”.