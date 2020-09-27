ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на московское дерби в 9-м туре РПЛ

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: обе забьют — нет за 1.91.

«Центральный матч РПЛ. Это и московское дерби, и матч тренеров, чьи позиции на старте чемпионата выглядели не совсем очевидными. И у Николича в «Локомотиве» статус, на мой взгляд, остается таким же. У команды очень много проблем. Уехал Миранчук. Тяжело травмирован Баринов. Игра в атаке не ладится. Думаю, ЦСКА постарается этим воспользоваться, тем более что есть свежий опыт другого московского дерби — со «Спартаком». Понятно, эмоции в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» не могут быть одинаковыми. Все-таки «Спартак» — жуткий раздражитель. Но эти эмоции все равно должны сказаться.



ЦСКА прекрасно понимает, что нуждается в статусных победах, которые будут продвигать команду вперед и в турнирной таблице, и в плане общественного понимания, и понимания футболистов.



Мой вариант ставки — «обе забьют — нет» за 1.91. ЦСКА способен сыграть в обороне качественно и не пропустить».