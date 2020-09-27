«Реймс» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги 1 «Реймс» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 2.06.

«Реймс» — классический середняк, который знает себе цену и не опускается ниже определённой планки. По итогам минувшего сезона даже удалось попасть в еврокубки, из-за чего резко уплотнился график. К концу сентября ситуация видится совсем печальной. Во-первых, из Лиги Европы команда уже вылетела.



Во-вторых, на фоне напряжённого календаря посыпались травмы, к которым стоит добавить две дисквалификации. Скамейка коротковата, потому равнозначной замены ожидать не стоит. В-третьих, в национальном первенстве результаты просто кошмарные. Всего одно очко в четырёх турах и предпоследнее место, хуже только «Дижон».



Красно-белые отняли очки в первом туре у «Монако» (вели 2:0, закончили со счётом 2:2), а дальше потерпели три поражения с разницей в один мяч. То есть играют они не то чтобы плохо, вот только постоянно чего-то не хватает. 0:1 с «Лиллем» и «Анже», 1:2 от «Метца». А тут ещё и действующий чемпион пожалует.



Парадокс в том, что у «ПСЖ» сейчас куда более приятный график. Целый ряд футболистов основы вернулись в состав, Томас Тухель готовил команду в недельном цикле. Чего только не увидишь благодаря коронавирусу Максимально комфортные условия для качественного футбола. Не будет только Берната, Курзавы, Гейе и Керера. Не критично.

Неймар, Икарди, Мбаппе, Верратти, Эррера, Кейлор Навас — все они готовы выйти на поле, даже Ди Мария доступен (дисквалификация за плевок вступит в силу с 29 сентября). Думается, что отдохнувший чемпион в наконец-то близком к оптимальному составе покажет мастер-класс и добьётся уверенной победы.



Будем отталкиваться от фаворита. Вариантов достаточно. Поскромнее — П2 с форой (-1.5) за 1.75 и ИТБ 2.5 гола «ПСЖ» за 1.97, посмелее — П2 с форой (-2) за 2.06 и ИТБ 3 гола парижан за 2.68. Полагаем, обескровленные хозяева могут поберечь оставшихся в строю лидеров, так как понимают, что с набравшими форму парижанами зацепиться вряд ли удастся".