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«Барселона» — «Вильярреал»: где покажут матч, какой канал, прогнозы и ставки

«Барселона» — «Вильярреал»: где покажут матч, какой канал, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

27 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал». Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 6.30.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал» 27 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.51, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.75.

Если обе забьют, сыграет ставка 1.55. На пенальти дают 2.75, а на удаление — 4.40.

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