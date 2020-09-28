ЦСКА — «Локомотив», 27.09.2020: как сыграли, кто победил, какие прогнозы и ставки зашли

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва).
Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кристиян Бистрович.
Эксперты считали фаворитом ЦСКА: ставки на красно-синих принимались за 2.26, на ничью — за 3.58, а на «Локомотив» — за 3.56. С 1000 рублей можно было выиграть 3560 рублей.
При этом букмекеры ожидали, что голов будет немного. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.25, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Поставить на то, что ЦСКА не забьёт предлагали за 3.00.
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