«Барселона» — «Вильярреал»: как сыграли 27 сентября, какой счёт, какие прогнозы зашли

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Вильярреал» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом, ассистировали судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир.
Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Ансу Фати, которому ассистировал Жорди Альба. Через несколько минут Фати оформил дубль с передачи Филиппе Коутиньо. На 35-й минуте счёт до крупного довёл Лионель Месси, который реализовал пенальти. В концовке тайма гол в свои ворота забил защитник «Вильярреала» Пау Торрес.
Эксперты не сомневались в победе «Барселоны», ставки на её успех принимались за 1.58. С 1000 рублей можно было получить 1580 рублей.
Букмекеры были уверены, что голов окажется много. На тотал больше 2.5 мяча давали 1.51, на пенальти — 2.75. Результативный удар Лионеля Месси оценивался коэффициентом 1.55.
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