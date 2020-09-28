«Рома» — «Ювентус»: какой счёт, как сыграли 27 сентября, какие ставки и прогнозы зашли

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.
На 31-й минуте счёт открыл полузащитник «Ромы» Жордан Верету, реализовавший пенальти. На 44-й минуте с «точки» забили уже футболисты «Ювентуса» — Криштиану Роналду уверенным ударом развёл мяч и голкипера по разным углам ворот. Однако спустя две минуты быструю контратаку разыграли футболисты «Ромы» после неудачного стандартного положения туринцев. Генрих Мхитарян убежал вперёд по левому флангу, отпасовал в центр на Верету, и тот уверенным ударом низом отправил мяч в угол ворот.
На 62-й минуте полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо получил вторую жёлтую карточку за грубый фол в центре поля против Мхитаряна. Несмотря на это, спустя 7 минут туринцы сравняли счёт. Данило навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Роналду ударом головой отправил мяч в сетку.
Эксперты считали фаворитом «Ювентус»: ставки на туринцев принимались за 2.07, на «Рому» давали 3.90, а на ничью — 3.80. С 1000 рублей можно было выиграть 3800 рублей.
Букмекеры ожидали, что встреча получится результативной. На тотал больше 2.5 мяча давали 1.82, а на обе забьют — 1.64. Ставки на удаление принимались с коэффициентом 3.80.
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