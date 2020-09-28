Кузнецова – Павлюченкова: прогноз Надежды Петровой на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч 1-го круга «Ролан Гаррос» Светлана Кузнецова — Анастасия Павлюченкова.



Ставка: победа Кузнецовой за 1.56.



«В мировом рейтинге теннисистки находятся в непосредственной близости друг от друга: Кузнецова — 33-я, Павлюченкова – 38-я. Обе теннисистки не ездили в Америку, не играли там соревнования. Остались здесь, в Европе и продолжали тренироваться, готовиться к нынешнему турниру. Приняли участие в турнире в Риме. Павлюченкова прошла первый круг, потом проиграла 5-й ракетке мира Свитолиной. Кузнецова прошла на один круг подальше, проиграв затем, кстати, той же Свитолиной, с тем же счётом 0:2.



Эти девушки встречались девять раз (6 побед у Кузнецовой), в последнем очном поединке, состоявшемся в 2017 году, Кузнецова выиграла в двух сетах.



Кузнецова такой типичный, «земляной», игрок. Она очень любит это покрытие. В её карьере уже была победа на «Ролан Гаррос», правда, это было уже давно, в 2009 году. Павлюченковой больше подходит быстрое покрытие. Она любит играть агрессивный теннис, забивать с приёма. А Света может потянуть, построить длинный розыгрыш. Думаю, что победа будет за Кузнецовой, но придётся потрудиться», — сказал Петрова.

Кузнецова — Павлюченкова. Прогноз: юбилейная встреча россиянок останется за Светланой Соперницы пересекались девять раз, счёт 6-3 в пользу Кузнецовой.