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Медведев – Фучович: ставка Надежды Петровой на игру 1-го раунда «Ролан Гаррос»

Медведев – Фучович: ставка Надежды Петровой на игру 1-го раунда «Ролан Гаррос»
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч 1-го круга «Ролан Гаррос» межу Даниилом Медведевым и Мартоном Фучовичем.

Ставка: победа Медведева в 3 сетах за 2.15.

«Даниил Медведев, пятая ракетка мира, будет встречаться с венгерским теннисистом, занимающим 61-е место в мировом рейтинге.

Даня дошёл недавно до полуфинала US Open, так что он в великолепной форме. Сыграл много матчей, наверняка заточен на «Большой шлем». Не знаю, как ему будет выступать «на земле», всё-таки мне кажется, что для Медведева более удобно быстрое покрытие.

Фучович таких успехов не добился, но судя по большому количеству проведённых в этом году матчей он находится в хорошей игровой форме.

По личным встречам преимущество у Медведева (3-0). Думаю, что у Даниила не возникнет никаких сложностей. Скорее всего, матч завершится в трёх сетах», — полагает Петрова.

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Прежде Медведев никогда не заходил на «Ролан Гаррос» дальше первого круга.
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