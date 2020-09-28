Медведев – Фучович: ставка Надежды Петровой на игру 1-го раунда «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч 1-го круга «Ролан Гаррос» межу Даниилом Медведевым и Мартоном Фучовичем.



Ставка: победа Медведева в 3 сетах за 2.15.



«Даниил Медведев, пятая ракетка мира, будет встречаться с венгерским теннисистом, занимающим 61-е место в мировом рейтинге.



Даня дошёл недавно до полуфинала US Open, так что он в великолепной форме. Сыграл много матчей, наверняка заточен на «Большой шлем». Не знаю, как ему будет выступать «на земле», всё-таки мне кажется, что для Медведева более удобно быстрое покрытие.



Фучович таких успехов не добился, но судя по большому количеству проведённых в этом году матчей он находится в хорошей игровой форме.



По личным встречам преимущество у Медведева (3-0). Думаю, что у Даниила не возникнет никаких сложностей. Скорее всего, матч завершится в трёх сетах», — полагает Петрова.

Даниил Медведев — Мартон Фучович. Прогноз: первая ракетка России всё же выиграет в Париже Прежде Медведев никогда не заходил на «Ролан Гаррос» дальше первого круга.