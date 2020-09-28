«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Спартак» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» минимум в 2 шайбы за 3.01.



«Команды подошли к отчётному «междусобойчику», скажем умно, несколько разнонаправленно. У бело-голубых в наличии действующая победная серия из пяти матчей, которая началась сразу же после трёх поражений на старте. Впрочем, приличных соперников в этой самой победной серии не было, если, конечно, не считать приличным «Спартак», которого подопечные Владимира Крикунова неделю назад ожидаемо «умыли» со счётом 5:0. После этого «Динамо» съездило в Сочи, где тоже выиграло, и вот, пожалуйте «Спартак» в третий раз в текущем сезоне, который ещё и месяц не идёт.



У «Спартака» картина зеркально противоположная. Начав сезон с двух поражений, красно-белые одержали две победы – над «Салаватом» и, на минуточку, нынешним соперником. После этого показалось, что теперь «Спартак» придётся держать всемером, потому шестеро не удержат, но… Вместо ожидаемых побед подопечные Знарка проиграли четыре раза кряду, причём в каждом последующем матче въезжали все глубже и мощнее, а СКА и московскому «Динамо» вовсе не сумели забить. И в качестве апофеоза да, победа, да, даже в основное время, но над вечно одной мамалыгой сытым «Амуром». И победа эта, при равной в целом игре, оказалась сродни гривеннику, вымоленному на церковной паперти.



То есть на наших виртуальных весах соотношения сил динамовская чашка находится в самом низу. Но мы в неё еще доложим несыгранный матч в Риге, за который бело-голубые всё равно получили два полноценных очка, даже не выходя из дома. И что мы получаем на выходе? Да то же самое, что было и в предыдущем «междусобойчике» этих соперников. Пять не пять, а в три шайбы динамовцы выиграть должны, а с учётом спартаковских успехов в созидании вполне можно победить и всухую», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Яшкин опять разозлят Знарка в дерби Неделю назад бело-голубые победили принципиального соперника со счётом 5:0.