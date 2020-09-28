«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 28 сентября

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: победа «Ливерпуля» в 1 или 2 мяча за 2.20.



«Ливерпуль» и «Арсенал» встречаются 28 сентября. Вывеска, конечно, не для понедельника, но такая пара интересна в любой день недели. К тому же действующий чемпион зол после поражения в Суперкубке.



Мерсисайдцы не смогли выиграть трофей перед стартом чемпионата, зато дальше разносили всех, в том числе и «Челси» (2:0). Пал в Кубке Английской лиги и «Линкольн» со счётом 7:2.



Мне кажется, что хозяева не смогут снова забить так много мячей, только и в обороне будут выглядеть надёжнее. Фаворитами по-прежнему являются они.



«Пушкари» набрали великолепную форму и очки в нынешнем сезоне не теряют — одержали уже две победы в АПЛ над андердогами, которые борются за выживание.



Для меня неожиданной оказалась победа в кубковой встрече с «Лестером» (2:1). Не жду успеха от столичного клуба я и сегодня, правда, крупного поражения он не заслужил», — сказал Павлюченко.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз на АПЛ: Обамеянг и Мане порадуют, судья потеряет контроль Лондонцы обыграли «Ливерпуль» в конце августа в матче за Суперкубок Англии.