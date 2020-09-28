«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.79.



«Меньше года прошло после назначения Артеты в «Арсенал», а испанцу удалось многое изменить. Во-первых, она стала лучше в организации, во-вторых, перестала тушеваться против физически крепких соперников, что ранее регулярно происходило. В-третьих, он психологически изменил своих подопечных.



Команда перестала тушеваться в матчах с грандами. За последние пару месяцев «Арсенал» взял два трофея, переиграв в финале Кубка Англии «Челси» и в матче за Суперкубок «Ливерпуль».



Кроме того за те же два месяца «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии и «Ливерпуль» в чемпионате. Это история не про «Арсенал», которого мы привыкли видеть, теперь эта команда умеет играть с любым соперником. Кроме того это тактически гибкая команда. Во всех четырёх перечисленных матчах «Арсенал» владел мячом от 20% до 40% максимум. Сложно было бы представить подобный стиль игры времён Венгера, Эмери или Юнгберга. Теперь «Арсенал» вот такой вот универсальный коллектив, который может всё.



Уже давно не приходилось петь дифирамбы «Арсеналу». Если совсем недавно он был настоящим посмешищем, то сейчас это интересная команда, на которую интересно смотреть. Одно из главных, что удалось сделать Артете, — это уговорить главную звезду Обамеянга остаться в команде. Африканец хотел уходить и не собирался продлевать контракт, но убедился, что прогресс есть и клуб превратился в коллектив, который способен завоёвывать трофеи. Поэтому он остался. Это один из главных успехов Артеты на посту главного тренера.



Что касается «Ливерпуля», то в последние пару лет мы привыкли связывать большие ожидания с игрой мерсисайдцев. Когда это не случается, мы разочаровываемся. В последние несколько недель это происходит. Да, «Челси» был обыгран, но не сказать, что уверенно. Только после того, как в меньшинстве остался «Челси», «Ливерпулю» стало легче играть и пошли голы. В принципе претензий пока хватает: и по движению, и по обороне, и по игре без мяча. За счёт индивидуального мастерства некоторых игроков «Ливерпуль» добывает победы.



Добавление такого полузащитника в центр поля, как Тьяго, — это большой плюс как для самого «Ливерпуля», так и для всей Премьер-лиги. Другого такого игрока в АПЛ просто нет. Думаю, будет прибавлять «Ливерпуль». Насколько быстро — время покажет, но пока шероховатости видны.



Что касается конкретно этого матча, то «Ливерпуль» будет владеть преимуществом территориальным и игровым, особенно если Тьяго окажется в стартовом составе. По владению тут вопросов не возникает, а касаемо ставок — обе команды тут отличатся, при этом «Ливерпуль» не проиграет. Это мой первый вариант.



«Ливерпуль» далёк от идеала в игре без мяча, а «Арсенал» как раз таки против вот таких команд сейчас играет хорошо. Учитывая наличие Обамеянга и других исполнителей, которые хороши в контратакующем стиле, то можно ожидать, что свои моменты реализует. «Ливерпуль» также будет создавать немало», — сказал Петросьян.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз на АПЛ: Обамеянг и Мане порадуют, судья потеряет контроль Лондонцы обыграли «Ливерпуль» в конце августа в матче за Суперкубок Англии.