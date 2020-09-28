«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.54.



«Здесь «Ливерпуль» считается всеми букмекерами и экспертами фаворитом матча. Коэффициент на его победу не очень большой. На ничью и на победу «Арсенал» куда более высокие коэффициенты даются.



Однако это понятно. «Ливерпуль» выиграл большинство из последних домашних матчей. «Ливерпуль» дома забивает много. Однако поверить в то, что «Арсенал», который на старте сезона выглядит очень даже неплохо, выиграет на выезде, достаточно сложно.



Я предлагаю поставить в этом матче на то, что игра получится верховой, а обе команды забьют. Да, две последние встречи соперников получились низовыми. Они заканчивались с одним и тем же результатом – 1:1. Однако мне кажется, что сейчас, в это странное коронавирусное время, игр с большим количеством мячей будет больше, чем раньше», — сказал Казаков.

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