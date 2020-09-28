«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Павла Городницкого на матч 3-го тура АПЛ

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.79.



«Арсенал» Артеты явно раздражает Юргена Клоппа. «Ливерпуль» проиграл лондонцам в конце прошлого сезона АПЛ, потом понаблюдал со стороны за триумфом «Арсенала» в Кубке Англии, а затем отдал Микелю ещё и Суперкубок страны. Как-то жирновато, согласитесь?



Вероятно, на «Энфилде» будет экзекуция.



Во-первых, у «Ливерпуля» сказочная статистика домашних матчей: с апреля 2017 года никто не побеждал Клоппа в гостях в рамках АПЛ. Во-вторых, Юрген шесть раз играл дома с «Арсеналом»: 4 победы, 2 ничьи (одна из них – Кубок Лиги и победа по пенальти). В-третьих, есть и статистика тоталов: в последних 11 играх «Ливерпуля» и «Арсенала» ТБ 2.5 не залетал всего дважды.



Короче, есть две резонные ставки:



1. Непоражение «Ливерпуля» и обе забьют – перестраховочная для тех, кто слишком верит в отличную форму «Арсенала».



2. Победа «Ливерпуля» плюс ТБ 2.5 – это просто логично, исходя из статистики и гигантского зуба, который у Клоппа вырос на Артету», — сказал Городницкий.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз на АПЛ: Обамеянг и Мане порадуют, судья потеряет контроль Лондонцы обыграли «Ливерпуль» в конце августа в матче за Суперкубок Англии.