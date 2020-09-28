«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Павла Городницкого на матч 3-го тура АПЛ

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.79.
«Арсенал» Артеты явно раздражает Юргена Клоппа. «Ливерпуль» проиграл лондонцам в конце прошлого сезона АПЛ, потом понаблюдал со стороны за триумфом «Арсенала» в Кубке Англии, а затем отдал Микелю ещё и Суперкубок страны. Как-то жирновато, согласитесь?
Вероятно, на «Энфилде» будет экзекуция.
Во-первых, у «Ливерпуля» сказочная статистика домашних матчей: с апреля 2017 года никто не побеждал Клоппа в гостях в рамках АПЛ. Во-вторых, Юрген шесть раз играл дома с «Арсеналом»: 4 победы, 2 ничьи (одна из них – Кубок Лиги и победа по пенальти). В-третьих, есть и статистика тоталов: в последних 11 играх «Ливерпуля» и «Арсенала» ТБ 2.5 не залетал всего дважды.
Короче, есть две резонные ставки:
1. Непоражение «Ливерпуля» и обе забьют – перестраховочная для тех, кто слишком верит в отличную форму «Арсенала».
2. Победа «Ливерпуля» плюс ТБ 2.5 – это просто логично, исходя из статистики и гигантского зуба, который у Клоппа вырос на Артету», — сказал Городницкий.
- 28 сентября 2020
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