«Даллас» — «Тампа»: где смотреть 6-й матч финала НХЛ 29.09.2020, прогнозы и ставки

29 сентября в 6-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск.
Счёт в серии 3-2 в пользу «Тампы». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.64.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 29 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.63. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Итоговая победа «Тампы» доступна за 1.62, успех «Далласа» с учётом овертайма идёт за 2.46.
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