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«Даллас» — «Тампа»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 6-го матча НХЛ

«Даллас» — «Тампа»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 6-го матча НХЛ
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29 сентября в 6-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало матча — в 3:00 мск.

Счёт в серии 3-2 в пользу «Тампы». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.64.

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 29 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.63. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Итоговая победа «Тампы» доступна за 1.62, успех «Далласа» с учётом овертайма идёт за 2.46.

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«Старз» выжили в пятом матче, но сравнять счёт в серии будет очень сложно.
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