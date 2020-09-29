«Даллас» — «Тампа», 29 сентября: как сыграли, кто победил, какие прогнозы и ставки зашли

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0.
Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.
Эксперты не сомневались в победе «Лайтнинг»: ставки на успех «молний» принимались за 2.00. С 1000 рублей можно было выиграть 2000 рублей. На «Даллас» давали 3.64, на ничью — 4.35.
На победу «Тампы» с учётом овертайма предлагали 1.62. Также букмекеры были уверены, что встреча не получится результативной: тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.63. На ТМ 4.5 гола давали 2.20.
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