«Динамо» Киев — «Гент»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Гент» в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.72.



«Неделю назад киевляне добились хорошего результата — выиграли 2:1. Может быть, где-то чуть-чуть повезло «Динамо» с быстрым голом и удалением Романа Безуса. Травму ещё у «Гента» получил основной нападающий — Роман Яремчук. «Генту» сейчас придётся лезть вперёд, отыгрывать то преимущество, которое «Динамо» получили в бельгийском матче.



Опыт Мирчи Луческу должен сыграть важную роль. У киевлян команда молодая, поэтому нужно правильно разложить силёнки и правильно сыграть стратегически.



«Гент» забивает исключительно со стандартов. И киевлянам забили со стандарта в первом матче. И здесь, думаю, динамовцам будет тяжело при стандартах. Должен вернуться Депуатр, основной форвард, Кумс, хорошо исполняющий стандарты. Наверное, свой гол в Киеве «Гент» забить сможет. Вопрос, как киевляне будут распоряжаться своими шансами. Наверняка будут варианты убежать в контратаку. Этим надо будет воспользоваться.



Мне кажется, игра должна получится открытой — с обменом забитыми мячами. Мой прогноз — обе забьют за 1.72», — сказал Генич.

«Динамо Киев» — «Гент». Прогноз: Луческу принесёт украинскому клубу огромные деньги в ЛЧ Киевляне в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов и получения солидных призовых.