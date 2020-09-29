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Сэм Куэрри – Андрей Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Сэм Куэрри – Андрей Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Сэм КуэрриАндрей Рублёв в первом круге «Ролан Гаррос».

Ставка: меньше 31 гейма в матче за 1.80.

«Андрей Рублёв только что выиграл очередной турнир в этом сезоне. Ему удалось победить в Гамбурге — на турнире категории 500. И это очень хорошее достижение. В финале был обыгран Стефанос Циципас, причём Андрей проигрывал в третьем сете, грек подавал на матч. Характер показал Рублёв. Сейчас он в очень хорошей форме. Это чувствуется.

Конечно, для такого Рублёва нынешний Куэрри не проблема, тем более на грунте. Американец и в лучшее для себя время на медленных кортах ничего особенного не показывал. Его главный козырь — подача, а здесь она не имеет решающего значения. Думаю, если Рублев не потратил все силы в Германии, что вряд ли, то здесь должен разбираться легко. Главное — сохранить настрой, эмоции от игры на турнире «Большого шлема» всегда присутствуют.

Недавно на US Open Андрей Кузнецов достаточно просто победил Куэрри. А здесь Рублёв против американца, ещё и на грунте. Не вижу шансов у Сэма. Андрей победит, а в матче будет сыграно менее 30,5 гейма», — сказала Чакветадзе.

Куэрри — Рублёв. Прогноз: триумф в Гамбурге помешает россиянину разнести американца
Времени на отдых у Андрея не было, а победа в Германии забрала много сил и эмоций.
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