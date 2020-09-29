«Омония» — «Олимпиакос»: прогноз Константина Генича на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Омония» — «Олимпиакос» в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.83.
«На Кипре «Омония» будет принимать «Олимпиакос». В первой встрече греки уверенно победили 2:0. «Омония» вообще не угрожала воротам соперника. Расклад сил в этой паре предельно ясен. Сейчас, может быть, «Омония» сыграет чуть-чуть смелее. Может она лезть на рожон. Но при этом «Омония» понимает, что если будет раскрываться, то много мячей получит в свои ворота.
Думаю, что можно попробовать сыграть чистую победу «Олимпиакоса», учитывая расклад после первой игры. За 1.80 можно пробовать, отличный коэффициент. Но я бы отметил, что «Олимпиакос» очень мало пропускает у себя в чемпионате. Если «Омония» не будет играть агрессивно и авантюрно, то матч будет унылым. «Олимпиакос» просто выполнит свою задачу — выйдет в группу, а об игре забудет. Так что я бы рассматривал либо победу гостей, либо тотал меньше 2.5 мяча за 1.83. В экспресс можно засунуть вариант «Олимпиакос» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Генич.
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