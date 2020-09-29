Сэм Куэрри — Андрей Рублёв: прогноз Надежды Петровой на игру 1-го раунда «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч 1-го круга открытого чемпионата Франции Сэм Куэрри — Андрей Рублев.
Ставка: меньше 31 гейма в матче за 1.56.
«Рублёв находится в великолепной форме. Турниры в Цинциннати и US Open это полностью подтверждают. На днях Андрей выиграл турнир в Гамбурге, одолев в финале шестую ракетку мира грека Циципаса в трёх сетах. Андрей побеждал на «Ролан Гаррос» по юношам, так что для него этот турнир имеет специальное место в сердце.
Что касается его соперника, американца Куэрри, то ему 32 года (47-й в рейтинге) и мне кажется, что его карьера катится к завершению. На US Open он проиграл в трёх сетах Кузнецову, затем вылетел в первом же круге турнира в Риме, уступив 105-й ракетке мира испанцу Педро Мартинесу (0-2).
Эти игроки встречались между собой трижды. На счету Рублева две победы. Последняя их очная встреча состоялась в Аделаиде, в январе этого года. Рублев тогда победил в двух сетах с одинаковым счётом 6:3. И тут «на земле» проблем у Андрея не будет.
Уверенная победа Рублева в трех сетах, ставлю тотал меньше 30.5», — сказала Петрова.
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