«Динамо» Киев — «Гент»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Гент» в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Динамо» за 1.94.



«Ответный матч квалификации Лиги чемпионов. Я думаю, что «Динамо» во многом предрешило исход этой дуэли, выиграв на выезде. Плюс два украинских игрока, которые, может быть, имели определённый настрой на «Динамо», особенный, не смогут принять участие в матче. Один — из-за травмы, это Роман Яремчук. Второй — из-за дисквалификации, это Роман Безус. И вообще, настрой «Гента» был каким-то слабым перед этим противостоянием. Дошло до того, что представители клуба чуть ли не сами говорили, что «Гент» не сможет пройти «Динамо».



Действительно, после победы Киева на выезде со счётом 2:1 у «Гента» не получится пройти дальше. Мирча Луческу дозированно даёт нагрузки команде, даёт отдохнуть основным игрокам в преддверии матча. Для него важно не просто пройти дальше, а второй раз обыграть «Гент». Так, чтобы не было никаких вопросов.



Поставлю на победу «Динамо» с коэффициентом 1.94. Луческу показал, что в важных матчах он знает, что делать со своей командой», — сказал Андронов.

«Динамо Киев» — «Гент». Прогноз: Луческу принесёт украинскому клубу огромные деньги в ЛЧ Киевляне в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов и получения солидных призовых.