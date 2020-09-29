«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Торпедо» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.10.
«С божьей помощью нижегородцам удалось разобраться с «маленькими татарами», теперь предстоит разбираться с «большими», и это видится куда более сложной задачей. Пожалуй, даже невыполнимой миссией. Конечно, можно бросить взор в Череповец, где «Северсталь» сумела додушить «барсов» в овертайме. Но «Северсталь» у нас входит в западную пятёрку, тогда как «автозаводцы» на своём Востоке с помощью победы над «Нефтехимиком» влезали в зону плей-офф, как на антресоль в нетрезвом состоянии.
Скорее победа «Северстали» сослужила нижегородцам плохую службу. У «Ак Барса» накрылась медным тазом семиматчевая победная серия, и Дмитрий Квартальнов наверняка подметил это в раздевалке, сопровождая свою речь артикуляцией, жестикуляцией и прочими не совсем приличными ляциями. А уж как Дмитрий Вячеславович умеет даже на ровном месте накручивать вверенный ему личный состав, автор этих строк помнит ещё с тех времен, когда Квартальнов играл в «Ак Барсе» под руководством пана Вуйтека. И был в том «Ак Барсе» самым ветеранистым из ветеранов, по причине чего вместе с Вадимом Епанчинцевым «держал раздевалку», и держал её так, что все ходили у него строем и в колонну по три. С тех пор утекло много воды, но ведь характер-то у человека остаётся.
То есть можно не сомневаться, что второго поражения подряд у «Ак Барса» не будет. Потому что Квартальнов может простить два поражения подряд, скажем, ЦСКА и «Магнитке», а вот два поражения в Череповце и Нижнем Новгороде не простит никому и никогда. Поэтому его «Ак Барс» на слиянии Волги и Оки будет, мягко говоря, повышенной свирепости. И уж коль он и в обычном состоянии должен переезжать «Торпедо» асфальтоукладчиком, то остальное можете додумать сами. И статистика личных встреч вам в помощь: там вы узнаете, что из десяти последних «междусобойчиков» казанцы взяли восемь. Сдаётся мне, что возьмут девятый из одиннадцати.
Гостевая победа «Ак Барса», в которой «большие татары» забьют, как им нравится в Нижнем, четыре шайбы, а пропустят максимум две. И никаких вам овертаймов, даже не думайте», — сказал Лебедев.
- 29 сентября 2020
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:41
-
07:00
- 28 сентября 2020
-
21:45
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00