«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Торпедо» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.10.



«С божьей помощью нижегородцам удалось разобраться с «маленькими татарами», теперь предстоит разбираться с «большими», и это видится куда более сложной задачей. Пожалуй, даже невыполнимой миссией. Конечно, можно бросить взор в Череповец, где «Северсталь» сумела додушить «барсов» в овертайме. Но «Северсталь» у нас входит в западную пятёрку, тогда как «автозаводцы» на своём Востоке с помощью победы над «Нефтехимиком» влезали в зону плей-офф, как на антресоль в нетрезвом состоянии.



Скорее победа «Северстали» сослужила нижегородцам плохую службу. У «Ак Барса» накрылась медным тазом семиматчевая победная серия, и Дмитрий Квартальнов наверняка подметил это в раздевалке, сопровождая свою речь артикуляцией, жестикуляцией и прочими не совсем приличными ляциями. А уж как Дмитрий Вячеславович умеет даже на ровном месте накручивать вверенный ему личный состав, автор этих строк помнит ещё с тех времен, когда Квартальнов играл в «Ак Барсе» под руководством пана Вуйтека. И был в том «Ак Барсе» самым ветеранистым из ветеранов, по причине чего вместе с Вадимом Епанчинцевым «держал раздевалку», и держал её так, что все ходили у него строем и в колонну по три. С тех пор утекло много воды, но ведь характер-то у человека остаётся.



То есть можно не сомневаться, что второго поражения подряд у «Ак Барса» не будет. Потому что Квартальнов может простить два поражения подряд, скажем, ЦСКА и «Магнитке», а вот два поражения в Череповце и Нижнем Новгороде не простит никому и никогда. Поэтому его «Ак Барс» на слиянии Волги и Оки будет, мягко говоря, повышенной свирепости. И уж коль он и в обычном состоянии должен переезжать «Торпедо» асфальтоукладчиком, то остальное можете додумать сами. И статистика личных встреч вам в помощь: там вы узнаете, что из десяти последних «междусобойчиков» казанцы взяли восемь. Сдаётся мне, что возьмут девятый из одиннадцати.



Гостевая победа «Ак Барса», в которой «большие татары» забьют, как им нравится в Нижнем, четыре шайбы, а пропустят максимум две. И никаких вам овертаймов, даже не думайте», — сказал Лебедев.