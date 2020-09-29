«Тоттенхэм» – «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Кубка лиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Челси» в рамках 1/8 раунда Кубка лиги сезона-2020/2021.
Ставка: «Тоттенхэм» забьёт в 1-м тайме за 2.22.
«По мнению букмекеров, «Челси» почему-то считается явным фаворитом этого матча. Не очень понятно, откуда взялись такие котировки, учитывая, как играют синие в чемпионате. Оборона совершенно не справляется, да и физически команда готова не хорошо. Пока даже футболисты не особо понимают, чего хочет от них Лэмпард. У «шпор» с этим несколько попроще, поэтому нужно использовать подобную недооценку хозяев аналитиками.
В нынешнем «Челси» вряд ли возможен защитный футбол. Из-за этого атака Моуринью имеет хорошие шансы забить уже в первом тайме. Всё-таки скорости там хоть отбавляй, а Силва, Зума и Кристенсен похвастаться таким скиллом не могут. Предлагаю именно эту ставку. Уж больно оборона «аристократов» неубедительная», — сказал Дементьев.
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