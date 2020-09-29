«Ференцварош» — «Мольде»: прогноз Константина Генича на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ференцварош» — «Мольде» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Ференцварош» забьёт во 2-м тайме за 1.60.



«Команда Сергея Реброва будет у себя в Венгрии принимать норвежский «Мольде». В первом матче команды выдали самый настоящий спектакль, драму. Очень результативная игра, 3:3 по итогу. Такой счёт оставляет хорошие шансы «Ференцварошу» на проход в групповой этап Лиги чемпионов. Но этим шансом надо правильно распорядиться.



«Мольде» — команда, которая забивает практически всегда. Норвежцы крепки, сильны, физически выглядят достаточно мощно. Даже проигрывая 0:2 в первом матче, сумели всё перевернуть в свою пользу. Вышел «Мольде» вперёд 3:2, но глупый пенальти в концовке привёл к ничьей.



Хочешь не хочешь, а придётся «Ференцварошу» подстраиваться под соперника. «Мольде» надо лезть вперёд, забивать. Нужно выигрывать, всё-таки три мяча забить будет тяжело. Результативная ничья меньше 3:3 устроит венгров.



Есть статистика. Во всех матчах квалификации «Ференцварош» забивал во вторых таймах. Если ситуация будет складываться так, что «Мольде» придётся лезть вперёд во втором тайме, то хозяева с быстрыми игроками Нгуеном, Боли могут убежать. Так было с «Селтиком», с Загребом. Не исключено, что так получится и с норвежцами. Возьму гол «Ференцвароша» во втором тайме за 1.60», — сказал Генич.

«Ференцварош» — «Мольде». Прогноз: старый знакомый ЦСКА проберётся в группу Лиги чемпионов Венгры за девять домашних игр в еврокубках при Сергее Реброве проиграли лишь дважды.