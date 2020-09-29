«Ференцварош» — «Мольде»: прогноз Константина Генича на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ференцварош» — «Мольде» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: «Ференцварош» забьёт во 2-м тайме за 1.60.
«Команда Сергея Реброва будет у себя в Венгрии принимать норвежский «Мольде». В первом матче команды выдали самый настоящий спектакль, драму. Очень результативная игра, 3:3 по итогу. Такой счёт оставляет хорошие шансы «Ференцварошу» на проход в групповой этап Лиги чемпионов. Но этим шансом надо правильно распорядиться.
«Мольде» — команда, которая забивает практически всегда. Норвежцы крепки, сильны, физически выглядят достаточно мощно. Даже проигрывая 0:2 в первом матче, сумели всё перевернуть в свою пользу. Вышел «Мольде» вперёд 3:2, но глупый пенальти в концовке привёл к ничьей.
Хочешь не хочешь, а придётся «Ференцварошу» подстраиваться под соперника. «Мольде» надо лезть вперёд, забивать. Нужно выигрывать, всё-таки три мяча забить будет тяжело. Результативная ничья меньше 3:3 устроит венгров.
Есть статистика. Во всех матчах квалификации «Ференцварош» забивал во вторых таймах. Если ситуация будет складываться так, что «Мольде» придётся лезть вперёд во втором тайме, то хозяева с быстрыми игроками Нгуеном, Боли могут убежать. Так было с «Селтиком», с Загребом. Не исключено, что так получится и с норвежцами. Возьму гол «Ференцвароша» во втором тайме за 1.60», — сказал Генич.
- 29 сентября 2020
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:41
-
07:00
- 28 сентября 2020
-
21:45
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30