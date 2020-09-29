«Авангард» — «Йокерит»: ставка Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Йокерит».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.98.



«Йокерит» в матче против ЦСКА хорошо смотрелся в двух первых периодах (вёл в счёте 2:1), но в последнем периоде пропустил три шайбы и проиграл (2:4). Команде просто не хватило сил на заключительный период, поскольку она долго находилась без игровой практики и пока неспособна выдерживать весь матч с топ-клубами. После карантина «Йокериту» ещё предстоит войти в игровой ритм.



«Авангард» находится в полном порядке. В последней игре вновь переиграл «Металлург», хотя игру, наверное, можно назвать ближе к равной. Играть «Авангард» будет на домашней площадке, финны пока не набрали нужные обороты, поэтому, думаю, здесь «ястребы» выглядят фаворитами. Поставлю на их победу в основное время», — сказал Вуйтек.

«Авангард» — «Йокерит». Прогноз: Толчинский, Шумаков и Емелин продолжат победную серию Омичи выиграли все матчи сезона в Балашихе за 60 минут.