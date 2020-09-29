Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Динамо» Киев — «Гент»: прогноз Максима Калиниченко на игру отбора Лиги чемпионов

«Динамо» Киев — «Гент»: прогноз Максима Калиниченко на игру отбора Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Гент».

Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.90.

«Во второй игре квалификации к Лиге чемпионов снова встретятся киевское «Динамо» и «Гент». Прошлый матч прошёл в Бельгии. Тогда гости победили со счётом 2:1.

Киевляне не так уверенно обыграли «Гент», как могли бы, я считаю. Сказалось то, что это была их первая встреча. Соперники больше присматривались друг к другу и мало рисковали.

Пропустило «Динамо» от бельгийцев только со стандарта. Само забило первый уверенный гол, второй – больше повезло с отскока и ошибки вратаря «Гента». Но в целом в той игре «Динамо» смотрелось увереннее. Надеюсь, ему достанется победа и во второй игре.

«Гент» сейчас, думаю, находится в некоем моральном упадке. Команда после проигрыша «Динамо» также уступила в чемпионате «Левену». Тогда «Гент» постарался выложиться, но всё равно проиграл – 2:3. Так что высока вероятность того, что биться с киевлянами этот клуб будет отчаянно.

«Динамо» же продолжило побеждать после успеха в матче с «Гентом». Оно вынесло в чемпионате Украины «Минай» со счётом 4:0. Команда Луческу сейчас выглядит как очевидный фаворит в матче с «Гентом».

Но это вторая игра. Здесь, как говорится, всё или ничего. «Гент» может выдать хороший матч. Наверняка бельгийцы будут намного активнее играть в атаке, чем в первом матче. «Динамо», по моему мнению, отсиживаться в обороне тоже не станет. Оно ведёт в общем счёте, но от этого не станет менее активным.

В общем, я считаю, что в этой игре будет много голов. Наверняка команды будут штурмом брать ворота друг друга. А если кто пропустит, то он будет ещё яростнее пытаться сравнять и выйти вперёд», — сказал Калиниченко.

«Динамо Киев» — «Гент». Прогноз: Луческу принесёт украинскому клубу огромные деньги в ЛЧ
Киевляне в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов и получения солидных призовых.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020