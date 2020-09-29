«Динамо» Киев — «Гент»: прогноз Максима Калиниченко на игру отбора Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Гент».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.90.



«Во второй игре квалификации к Лиге чемпионов снова встретятся киевское «Динамо» и «Гент». Прошлый матч прошёл в Бельгии. Тогда гости победили со счётом 2:1.



Киевляне не так уверенно обыграли «Гент», как могли бы, я считаю. Сказалось то, что это была их первая встреча. Соперники больше присматривались друг к другу и мало рисковали.



Пропустило «Динамо» от бельгийцев только со стандарта. Само забило первый уверенный гол, второй – больше повезло с отскока и ошибки вратаря «Гента». Но в целом в той игре «Динамо» смотрелось увереннее. Надеюсь, ему достанется победа и во второй игре.



«Гент» сейчас, думаю, находится в некоем моральном упадке. Команда после проигрыша «Динамо» также уступила в чемпионате «Левену». Тогда «Гент» постарался выложиться, но всё равно проиграл – 2:3. Так что высока вероятность того, что биться с киевлянами этот клуб будет отчаянно.



«Динамо» же продолжило побеждать после успеха в матче с «Гентом». Оно вынесло в чемпионате Украины «Минай» со счётом 4:0. Команда Луческу сейчас выглядит как очевидный фаворит в матче с «Гентом».



Но это вторая игра. Здесь, как говорится, всё или ничего. «Гент» может выдать хороший матч. Наверняка бельгийцы будут намного активнее играть в атаке, чем в первом матче. «Динамо», по моему мнению, отсиживаться в обороне тоже не станет. Оно ведёт в общем счёте, но от этого не станет менее активным.



В общем, я считаю, что в этой игре будет много голов. Наверняка команды будут штурмом брать ворота друг друга. А если кто пропустит, то он будет ещё яростнее пытаться сравнять и выйти вперёд», — сказал Калиниченко.

«Динамо Киев» — «Гент». Прогноз: Луческу принесёт украинскому клубу огромные деньги в ЛЧ Киевляне в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов и получения солидных призовых.