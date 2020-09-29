«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Валенсия».



Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.62.



«Гости начали тормозить – после победы на старте последовало поражение от «Сельты» и вот такое недоразумение в виде необязательной ничьей со скромной «Уэской» в прошлую субботу. Могу сказать, что на сегодняшний день «летучие мыши» далеки от оптимальной игровой формы.



Кроме того по составу оранжевые на голову были выше «Уэски», но не хватило физической подготовки, что очень важно в современном футболе. Сколько это будет продолжаться, я не знаю, поэтому у хозяев есть хороший шанс.



Бело-голубые, наоборот, на выезде разгромили «Эльче», и видно, что баски подготовлены намного лучше. Считаю, что «королевский» не только не проиграет, но способен отобрать турнирные баллы у такого противника», — сказал Мостовой.

«Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз: нет Черышева — нет победы. Хави Грасию ждёт беда «Летучие мыши» пропустили пять мячей в трёх турах, хотя соперники были довольно скромными.