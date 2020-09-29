«Динамо» Киев — «Гент»: прогноз Ильи Казакова на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Гент».
Ставка: победа «Динамо» за 1.84.
«Сегодня мы говорим о Лиге чемпионов, а если конкретно, то о противостоянии киевского «Динамо» и бельгийского «Гента». В этой паре, как мне кажется, всё уже предрешено. Во-первых, киевляне очень здорово начали сезон, доминируют. Играют с лёгкостью и в обороне выглядят неплохо, чего не скажешь про команду из бельгийского чемпионата. «Гент» играет в развесёлый футбол, как и большинство клубов его страны, но при этом в обороне совершенно не безупречен.
Исходя из того, что киевляне выиграли свои последние матчи и у «Гента» в частности и показали себя в еврокубках настоящим бойцом, я предлагаю обратиться к линии «Винлайн» и взять простую, но очень гарантированную ставку. Победа киевлян в основное время за 1.84. У меня нет никаких сомнений в том, что эта ставка должна сыграть.
Хотите ставить на счёт? Пожалуйста, матчи между этими соперниками, как правило, бывают верховыми, но я бы ограничился ставкой на исход. Всем удачи, командам – хорошей игры, а нам – побед на этих букмекерских историях», — сказал Казаков.
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