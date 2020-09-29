«Сочи» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Сочи» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.80.



«Вновь календарь оказался «неравноудален» к обоим соперникам. Челябинцы, отыграв в воскресенье тяжелейший домашний матч с минским «Динамо», отправились на выезд, тогда как предыдущий матч сочинцев состоялся аж 24 сентября. И там не было никаких карантинов и пандемий, календарь КХЛ сам по себе похлеще любого карантина. То есть, если взвесить состояние обоих соперников, нельзя не отметить, что хозяева будут чувствовать себя значительно свежее.



Другое дело – игра в текущем сезоне. У сочинцев она, мягко говоря, не блещет. Нельзя сказать, что уральцы прямо-таки всех рвут на ветошь, но «Трактор» на данный момент набирает в среднем за матч ровно одно очко, тогда как южане всего лишь скорбные 0,63 очка. Отсюда и позиции в турнирных таблицах конференций: челябинцы хоть и не зацементировано, но достаточно крепко сидят в зоне плей-офф. А сочинцы на эту самую зону у себя смотрят снизу вверх, притом что конкуренция на Западе по определению ниже из-за меньшего количества участников.



Кажется, гостевое преимущество всё-таки выглядит весомее. Но есть ещё статистика личных встреч, которая выглядит для южан совершенно убийственно. Судите сами: восемь последних «междусобойчиков» в регулярных сезонах (и девять, если считать с «товарняками») выиграли гости. То есть «Сочи» себя комфортнее чувствуют в Челябинске, а «Трактор» наоборот, на берегу Черного моря. В последний раз хозяева побеждали в ноябре 2016-го, и вот уже почти четыре года сложившаяся система только укрепляется и укрепляется.



Не знаю, как вы, а мне эта система кажется весьма солидной. И не те нынче сочинцы, чтобы её ломать, походя, особенно с шутками и прибаутками. Битва, безусловно, будет серьёзной. Шайб будет немного, их вообще сейчас в любых матчах с «Трактором» совсем мало. И выходит так, что челябинцы должны победить с минимальным счётом. В основное ли время? Вполне возможно, но далеко не факт», — сказал Лебедев.

«Сочи» — «Трактор». Прогноз: Кравцов, Калинин и Бывальцев вернут долг «леопардам» в КХЛ Сочинцы три недели назад победили в Челябинске в овертайме.