«Ференцварош» — «Мольде»: прогноз Игоря Гамулы на матч квалификации Лиги чемпионов

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Мольде».
Ставка: победа «Ференцвароша» за 2.24.
«Первый матч получился весёлым, так как команды устроили перестрелку — 3:3. “Ференцварош” вёл 2:0, потом проигрывал 2:3, но ушёл от поражения на последних минутах. Это была очень интересная игра. “Ференцварош” уже давно не играл в Лиге чемпионов, а теперь у них есть большой шанс. Их команду тренирует Сергей Ребров, который играл в “Рубине”. Он создал неплохую команду, которая в прошлом году обыграла московский ЦСКА.
“Мольде” — норвежский клуб, в котором играют крепкие футболисты. Они выращивают перспективных игроков и продают их в зарубежные команды — в Германию, в Англию. Коллектив живёт на эти деньги, поэтому выход в групповой этап Лиги чемпионов стал бы для них большой витриной. Однако я не думаю, что в этом сезоне у них это получится», — сказал Гамула.
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