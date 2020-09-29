«Омония» – «Олимпиакос»: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Омония» – «Олимпиакос».
Ставка: «Олимпиакос» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.67.
«Греки не сильно напрягались в первом матче, понимая своё превосходство в классе и зная, что рано или поздно они своё всё равно возьмут. Так, в общем, и получилось – под конец матча, проходившего в не самом высоком темпе, они забили дважды, благополучно выиграли 2-0, не позволив киприотам ничего у своих ворот.
Думаю, примерно все то же будет происходить и в ответной игре. «Олимпиакосу» нет необходимости включать полные обороты – в первой игре они почти безраздельно владели мячом и контролировали ход матча. Так же они будут действовать и на этот раз.
«Омония», конечно, попытается что-то создать впереди, но вряд ли сильно преуспеет в игре с командой, не пропустившей ни одного мяча в этом сезоне.
Думаю, получится ещё одна игра без большого количества голевых моментов, в котором гости не проиграют, и при этом больше трёх мячей мы не увидим», — сказал Петросьян.
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