«Тоттенхэм» – «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Челси».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.09.
«Здесь логика простая. У «Тоттенхэма» четыре игры за восемь дней. Причём между матчем в Премьер-лиге и этой игрой на Кубок лиги всего два дня. Естественно, Моуринью будет играть резервным составом.
У «Челси» не настолько напряжённый график, и Лэмпарду нет необходимости полностью менять игроков, у которых был матч к тому же не два, а три дня назад. Да даже если и поменяет, ближайший резерв у него нынче явно мощнее того, что у его бывшего тренера.
Скажем так, и полуторный, и даже второй состав синих будет превосходить второй состав «шпор».
Ко всему прочему моральное состояние у «Тоттенхэма» сейчас явно не из лучших – у них, по сути, украли победу над «Ньюкаслом» при их подавляющем преимуществе на протяжении 90 минут. А вот «Челси» спас игру с «Вест Бромвичем», уступая в её ходе 0:3», — сказал Петросьян.
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