«Динамо» Киев – «Гент»: прогноз Артура Петросьяна на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Динамо» Киев – «Гент».



Ставка: «Динамо» забьет минимум 2 мяча за 1.95.



«Гент» был переигран динамовцами по всем параметрам на прошлой неделе. И физически, и тактически киевляне выглядели лучше, больше владели мячом (64-36), больше нанесли ударов (14(8) – 6(2), подали угловых (7-2) и создали моментов. Так что победа 2:1 была закономерной.



Кроме того, бельгийцы в ходе той встречи потеряли двух игроков, причём игравших в своё время за киевское «Динамо» — Яремчук получил травму, а Безус красную карточку. В субботу «Гент» потерпел ещё одно домашнее поражение – в чемпионате «Лойвену» 2:3, в то время как «Динамо» в тот же день крупно переиграло «Минай» — 4:0.



Бельгийцам ничего не остаётся, кроме как попытать счастья впереди, ведь им нужно будет забивать как минимум дважды. Соответственно и без того регулярно испытывающий проблемы в обороне «Гент» будет ещё чаще оголять тылы. Думаю, как минимум дважды хозяева этим воспользуются. Их игра под это и заточена», — сказал Петросьян.

«Динамо Киев» — «Гент». Прогноз: Луческу принесёт украинскому клубу огромные деньги в ЛЧ Киевляне в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов и получения солидных призовых.