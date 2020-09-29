«Тоттенхэм» — «Челси»: где будет трансляция, смотреть онлайн 29.09.2020, во сколько начало

29 сентября состоится матч 4-го тура раунда Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Челси». Начало встречи — в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Тоттенхэма» оценивается букмекерами коэффициентом 5.10.



Эксперты считают, что матч Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Челси» 29 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.49. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Проход «Тоттенхэма» идёт за 2.90, проход «Челси» — за 1.41.