«Тоттенхэм» — «Челси»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, по какому каналу
29 сентября состоится матч 4-го тура раунда Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Челси». Начало встречи — в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Тоттенхэма» оценивается букмекерами коэффициентом 5.10.
Эксперты считают, что матч Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Челси» 29 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.49. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.
Проход «Тоттенхэма» идёт за 2.90, проход «Челси» — за 1.41.
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«Шпоры» проведут четвёртый матч за восемь суток — жуткий график.
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