ПАОК — «Краснодар»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало

30 сентября ПАОК примет «Краснодар» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22:00 мск.



В первом матче российский клуб выиграл на своём поле со счётом 2:1. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу греков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех российского клуба оценён букмекерами коэффициентом 3.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.



Букмекеры не уверены, что матч раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Ставки на обе забьют принимают за 1.78.



Проход «Краснодара» идёт за 1.57 (58%), проход ПАОК — за 2.50 (42%).

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