«Бавария» — «Боруссия Д»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч за Суперкубок Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч за Суперкубок Германии «Бавария» — «Боруссия Д».

Ставка: победа «Баварии» в первом тайме за 2.00.

«Мюнхенцы в первом туре стёрли с футбольного поля «Шальке» (8:0), после чего отправились в Будапешт на матч за Суперкубок Европы. Там с большим трудом дожали «Севилью» (2:1 д.в.): пришлось отбегать 120 минут, хотя имелись все шансы закончить дело в основное время. Естественно, это сказалось на запасе сил и эмоций.



В результате они разгромно проиграли «Хоффенхайму» со счётом 1:4, причём по делу. Мячом владели безоговорочно, но слишком уж много позволяли у своих ворот. Тем не менее ничего страшного не случилось. Клуб из Зинсхайма постоянно доставляет проблемы чемпиону Германии, это, пожалуй, самый неудобный соперник на внутренней арене.



Точечная ротация явно не помогла (Левандовски, Горецка и Коман начали на лавке), в защите начудили, но всё равно оставались в седле до 77-й минуты. Затем хозяева оформили третий, а в компенсированное время реализовали пенальти. Очень неприятно, но глобально ничего непоправимого не произошло. Благо что календарь даёт замечательный шанс закрыть неудачу.



И вот тут надо бы пожалеть дортмундскую «Боруссию». Уставшая «Бавария» могла бы сыграть заметно ниже своих возможностей, да только теперь ей надо отвечать на 1:4. Никаких проблем с мотивацией и злостью у фаворита не будет. А когда подопечные Ханса-Дитера Флика действительно играют на максимуме, выстоять под таким напором практически нереально.



Тем более в логове зверя, ведь битва состоится на «Альянц-Арене». В прошлом году «шмели» забрали Суперкубок Германии, одолев команду Нико Ковача со счётом 2:0. Похоже, пришло время расплаты. По уровню футбола в вакууме «Бавария» сейчас сильнее всех в Европе, а обидное поражение не позволит отбывать номер.



Раз так, гостей ждут серьёзные проблемы. Выбрал бы между П2 с форой (-1) за 1.84 и П1 в первом тайме за 2.00. Думается, хозяева проведут агрессивный дебют и прижмут соперника к воротам, а центр обороны у дортмундцев ошибается довольно часто. Можно даже рассмотреть П1 с форой (-1.5) за 2.29».