«Лацио» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Аталанта».

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.83.

«Сразу о главном. Алексей Миранчук по-прежнему находится в лазарете. Он тренируется по индивидуальной программе, в клубе рассчитывают на дебют россиянина через две-три недели. Также нет полузащитника Йосипа Иличича, вратаря Пьерлуиджи Голлини, правого защитника Кристиано Пиччини и центрального защитника Марко Тумминелло. Впрочем, все эти футболисты отсутствуют довольно давно, так что новостей для тренерского штаба тут нет.



У римлян тоже травмированных достаточно (Лулич, Мурики, Луис Фелипе, Вавро и Джордан Лукаку), зато все лидеры в строю. Похоже, ожидается славная рубка. Дело в том, что в семи из восьми предыдущих очных встреч в Серии А голы забивались в обе стороны. А в шести случаях ещё и пробивался общий верх.



Разумеется, букмекеры прекрасно это понимают. На «обе забьют» дают смешной коэффициент 1.46, на «обе забьют» + тотал больше 2.5 мяча — 1.74. Вот это уже интереснее. Мы бы выбирали между тоталом больше 3 гола за крепкие 1.83 и комбинированной ставкой обе забьют + Х2 за 2.17.



Логика следующая. «Аталанта» лучше выглядела в концовке прошлого сезона и доказала, что находится в отличной форме. В трёх предыдущих выездах в Рим она не проигрывала, забив за 270 минут семь голов. При этом защита по-прежнему средненькая, а последний рубеж занимает второй вратарь. То есть свой гол Иммобиле с партнёрами наверняка найдёт».