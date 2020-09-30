«Реал» — «Вальядолид»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.08.

«В сухом остатке у подопечных Зинедина Зидана четыре очка с двух неприятных выездов — результат достойный. Пожалуй, ровно столько команда и заслуживала. И всё это на фоне кадровых проблем. В четвёртом туре придётся обойтись без Крооса, Мариано и Милитао, под вопросом участие Марко Асенсио. «Скамейка» заметно укоротилась, однако основа в порядке. Вдобавок вернулись Марсело и Азар.



Для победы над аутсайдером должно хватить. «Вальядолид», впрочем, оставляет приятное ощущение на старте сезона. Побед пока нет, хотя в родных стенах команда смотрелась заметно интереснее «Реала Сосьедад» и «Сельты». В обоих случаях пришлось довольствоваться счётом 1:1.



А вот единственный выезд обернулся разочарованием — 0:2 от «Бетиса». Там всё стало понятно уже к середине первого тайма, когда преимущество хозяев достигло двух мячей. В остальном бело-фиолетовые — это довольно организованный коллектив, который мало пропускает по меркам представителя нижней части турнирной таблицы.



Достаточно сказать, что в двух матчах прошлого сезона с «Реалом» они вытащили из сетки ворот всего два мяча. И сейчас на фоне кадровых потерь мадридцам вряд ли удастся добиться разгрома. Впрочем, график у фаворита приятный, к тому же он имел лишние сутки на восстановление.



Потому ждём классической победы подопечных Зинедина Зидана образца заключительной части минувшего первенства: спокойно, без особых подвигов в атаке, зато с надёжностью в обороне. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 гола за 2.07 и П1 всухую за 2.08. Ждём чего-то вроде 2:0».