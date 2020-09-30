«Тоттенхэм» — «Челси»: как сыграли 29.09.2020, кто победил, какие прогнозы зашли

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Челси». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:1, 5:4 — по пенальти).
На 19-й минуте встречи первый гол забил нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер. Гол стал дебютным у немецкого форварда в официальных матчах за «Челси». На 83-й минуте полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела сравнял счёт. В серии пенальти удачливее оказался «Тоттенхэм».
Эксперты не верили в успех «шпор». Ставки на «Челси» принимались за 1.65, на «Тоттенхэм» — за 5.10, на ничью — за 4.60. С 1000 рублей можно было выиграть 4600 рублей.
Проход «Тоттенхэма» шёл за 2.90, на «обе забьют» давали 1.63, а на тотал меньше 2.5 гола — 2.49.
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