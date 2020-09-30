«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка на матч Кубка английской лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка лиги «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «МЮ» за 1.88.
«Соперники уже успели встретиться друг с другом в новом сезоне. Было это буквально на днях – 26 сентября в матче третьего тура АПЛ. Тогда, к слову, играли тоже в Брайтоне. То есть фактически они сразятся два раза подряд.
И тут надо сказать, что манкунианцам накануне дико повезло. Они показали далеко не самую выразительную игру, но сумели победить со счётом 3:2. На четвёртой добавленной ко второму тайму минуте хозяева сделали счёт 2:2, однако в одной из последних атак уже на 10-й добавленной минуте гости заработали и реализовали пенальти.
Взять реванш «Брайтону» будет трудно. Да и статистика личных встреч остаётся за манкунианцами. Дело в том, что за восемь игр они добыли целых шесть побед, а проиграли только два раза. При этом стоит отметить уверенную результативность команды.
За пять последних матчей с «чайками» «Манчестер Юнайтед» забил аж 13 голов. Оборона «Брайтона» не такая крепкая, а потому вполне можно проверить ИТБ2 1.5 мяча. Тем более что букмекеры дают на него довольно крепкий коэффициент 1.88. Ближайший резерв у манкунианцев заметно интереснее».
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