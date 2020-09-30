«Динамо» Ст — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч Кубка России 30 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Ст — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Крыльев» всухую за 2.15.
«Самарцы долго барахлили на старте сезона, но к осени набрали мощный ход. Например, выдали серию в ФНЛ из пяти побед всухую с общим счётом 17:0. Правда, в воскресенье потеряли очки в Нижнекамске, хотя «Нефтехимик» традиционно находится в верхней части ФНЛ и представляет солидную угрозу. Хозяева быстро открыли счёт и отдали территорию. Подопечные Игоря Осинькина в основном использовали навесы. Моменты создавали, пусть и не слишком часто.
В концовке оказались вознаграждены за упорство, игрок хозяев отправил мяч в собственные ворота (1:1). Самарцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ. До идущего вторым «Спартака-2» всего два очка, до «Оренбурга» — пять. Положение вполне рабочее, ситуацию удалось выправить.
«Динамо» тем временем без особых успехов пылит в ПФЛ. 13 очков в восьми турах, пятое место в своей зоне. В четырёх домашних матчах, правда, уступили лишь однажды, да и то лидирующему клубу «Кубань-Холдинг» со счётом 1:2 благодаря пенальти на 92-й минуте. То есть легко гостям не будет.
И всё же разница в уровне исполнительского мастерства кажется солидной. «Крылья» наладили оборону и редко пропускают, а в атаке один-два мяча наверняка найдут даже на фоне ротации. Лезть в большие форы не рискнём, мы бы выбирали между П2 всухую за 2.15 и П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.91. Ждём тут чего-то вроде 2:0 или 1:0 в пользу представителя ФНЛ».
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