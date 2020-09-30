«Реал Мадрид» — «Вальядолид»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало
30 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вальядолид». Начало встречи — в 22:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 13.75.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Вальядолид» 30 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.60.
Если обе забьют, сыграет ставка 2.08. На пенальти дают 2.50, на удаление — 4.50.
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Действующий чемпион Испании привёз четыре очка с двух тяжёлых выездов, а теперь сыграет дома.
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