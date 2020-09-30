Закон о запрете ставок на неспортивные события вступил в силу

Сегодня, 30 сентября, вступил в силу закон, который вводит жёсткие ограничения на события для ставок. Согласно документу, букмекеры смогут принимать ставки только на спортивные события, а тотализаторы — только на скачки лошадей.



Законопроект запрещает ставки на события, исход которых зависит от организаторов и участников азартных игр, а также ставки на исход лотерей.



Кроме того, теперь всем букмекерам нужно будет иметь банковскую гарантию. Раньше от этого освобождались букмекеры, получившие лицензию до 2010 года. Теперь они должны будут переоформить лицензию в течение года.



Согласно документу, за неуплату целевых отчислений на развитие спорта лицензии букмекеров будут приостанавливать вплоть до аннулирования. Лишат лицензий те компании, которые не работают на протяжении шести месяцев.

Остаётся только спорт. Новый закон усложнил работу букмекерам Ставок на «Евровидение», «Оскар» и продажу «Спартака» больше не будет.