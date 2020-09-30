Анастасия Павлюченкова – Катерина Синякова: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анастасия Павлюченкова – Катерина Синякова во втором круге «Ролан Гаррос».



Ставка: минимум 21 гейм в матче за 1.80.



«Хорошую победу одержала Настя Павлюченкова в стартовом матче «Ролан Гаррос» над Светой Кузнецовой. На самом деле, матч был качельным. Первый сет легко взяла Павлюченкова, второй — Кузнецова. Третий без борьбы снова взяла Настя. В целом в своём стиле играла Павлюченкова, атаковала, много чисто выигрывала. Ошибалась она как-то волнами. Были и хорошие отрезки, почти без помарок, но второй сет прошёл как будто мимо неё.



Стабильности явно не хватает Павлюченковой, но она может играть очень здорово. Против Синяковой россиянка будет фаворитом. Она, вообще-то, уже трижды побеждала чешку, но всё время в зале. Думаю, на грунте будет чуть сложнее Насте. Синякова может подолгу бегать за мячами, всё тянуть, сама она редко что-то дарит. Поэтому и здесь жду волнообразной встречи. Игра будет идти от Павлюченковой, где-то она будет больше выигрывать, где-то больше ошибаться. Предположу, что в матче девушки сыграют больше 20,5 гейма», — сказала Чакветадзе.