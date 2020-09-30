«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч за Суперкубок Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» в рамках Суперкубка Германии.



Ставка: меньше 4 мячей в матче за 1.97.



«Суперкубок Германии в этот раз посреди сезона. Уже просто некуда было его впихнуть. Решили провести его 30 сентября после того, как обе команды проиграли свои матчи в чемпионате: «Боруссия» — «Аугсбургу», а «Бавария» — «Хоффенхайму. Так что матчи чемпионата обе команды будут беспокоить даже больше, чем возможный трофей.



Почему-то букмекеры ждут от этого матча много голов. Видимо сейчас любой из матчей «Баварии» должен быть результативным. Но, учитывая усталость от очень плотного календаря и подготовку к следующему матчу, я не очень уверен, что команды будут выкладываться и играть результативно.



Не стоит забывать, что наставник «Боруссии» Люсьен Фавр — человек осторожный. В предыдущем матче против «Баварии» он сделал всё возможное, чтобы не пропустить. Правда, у него это не получилось, матч закончился со счётом 0:1.



Исходя из всего этого, я бы посоветовал сыграть низ, причём можно подстраховаться и взять тотал меньше 3.5 мяча. Когда ещё такая возможность представится? Так что давайте рискнём», — сказал Дементьев.

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз: бедные Санчо и Холанд! Это будут долгие 90 минут Мюнхенцы разгромно проиграли «Хоффенхайму» и будут очень-очень злыми.